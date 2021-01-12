《天下雜誌》2021國情調查結果顯示，國人對台灣的信心創下近20年來新高。同時數字也呈現，人民對切身相關民生議題表達擔憂和不滿，包括房價、勞保、貧富差距等，要求改革聲浪愈來愈大。

國人對台灣目前經濟表現滿意度創下新高，非常滿意和有點滿意達到42.4％，為2002年展開國情調查以來最高峰，對國家未來發展樂觀者同樣在新高點48.9％。

不過，在自信的背後也透露出警訊。問到2021年自身經濟狀況會變好或變壞？不論是選擇「會變好」或「和2020年一樣」這兩個正向答案者，都比去年減少，態度較往年躊躇。

另對政府施政的不安和不滿，則具體反映在對政策的支持度。其中，對蘇貞昌的滿意度從去年45.7％降為42％，且出現黃金交叉，不滿意度53.2％高於滿意度。

其中，含萊克多巴胺的美國豬肉進口，處理不當或許是近因。據調查，對於萊豬進口與否，高達六成五的人贊成、或有點贊成以公投決定。

此外，雖然大家對經濟表現滿意，卻愈來愈多人對「分配」產生質疑，國家起飛，但沒我的份？國人認為政府最需要馬上改善的項目，以「提升經濟競爭力」居冠（30.8％），「縮小貧富差距」（27.5％）緊追在後，其他依序為增加就業機會、保障食品安全、改善兩岸關係。

當問到對政府縮短貧富差距施政是否有信心時，很有信心或有點信心者僅24.2％，相較之下，71％的人卻是有點沒信心或很沒信心。

政府管制房價政策是一例。為遏阻疫後炒房風，政府介入房市，並立法通過實價登錄2.0，卻和稅制脫鉤，因此當問到是否贊成進一步實價課稅（例如囤房稅，對擁有四房以上者課以重稅），有71.7%回答非常贊成和有點贊成，其中以20～29歲者最多達78%，顯現年輕人對政策有更高的要求。

即使是年長的房屋擁有者，對政府的房價政策也有更高期待。台灣的住宅自有比率超過八成，尤其50歲以上是房市獲利者，但受訪民眾中50～59歲贊成實價課稅者竟高達73.4％、60歲以上也有67％。

(工商 )