八里龍米路幹道尖峰時段施工 道路塞爆用路人氣炸（戴上容攝）

台灣自來水公司排定11日到13日於八里龍米路51號前進行抽換管線作業，然而工程選在上午９時尖峰時段開挖馬路，造成五股、八里人交通幹道龍米路交通大堵塞；台灣自來水公司回應，因為夜間暫時截斷水路管線，恐會造成地方不便，目前已停工回填中，未來會作改善。

蘆洲警方表示，於今天上午8時許接到民眾報案，稱八里龍米路有壅塞情形，警方火速出動15名警力到場支援指揮交通。

用路人怒批，該道路為五股、八里往北市和淡水的主要幹道，早上上班時間已經預計會塞車已提早出門，不明白政府為什麼偏偏要選在尖峰時間施工，錯誤的政策真是殘害第一線警力還有所有用路人，今天用了比平常多3、4倍的時間通行。

交通局表示，八里區龍米路一段51號為自來水北工處，該工程由自來水公司向工務局申請路權，工程因斷管連絡需要，排定1月11日晚間22時至1月13日5時，連續性施工。

交通局指出，第1天斷管為1／11 22時-1／12 6時封閉雙向內側；第2天斷管1／12 6時-1／13 5時封閉往八里內側車道，但尖峰時間(6：00~9：00、16：00~19：00)工程需撤收交維，開放通行。

交通局補充，12日上午10時因施工造成龍米路嚴重阻塞至成蘆大橋、成泰路3段，且無法於尖峰維持2車道，已要求北工處暫停施作立即回填，預計16時前恢復2車道。

台灣自來水公司北區工程處副處長涂明裕表示，近來因為天氣寒冷，民眾多用汽車代步，另工程因需要斷管截水，若選在夜間恐會讓民眾用水困難影響更多人，很抱歉今天上午造成不便，目前已暫停施工、緊急回填，未來考慮區域分段施工等對地方交通最低的影響方式。

(中時 )