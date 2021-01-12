12日日本股市，在製藥類股領漲下，日經指數早盤得以開低走高，一度觸及28,287.37點，再創30年新高。日經225指數早盤收28,186.75點，上漲47.72點，漲幅0.17%。東證股價指數早盤暫收1,854點，下跌0.94點，跌幅0.05%。

三井住友資產管理(Sumitomo Mitsui DS Asset Management)的首席策略分析師Masahiro Ichikawa表示，股市走跌時就有買盤介入，隨著美國隔夜期貨盤上漲，市場還是充滿信心的，故才會逢低承接。

中外製藥(Chugai Pharmaceutical)上漲近7％，據傳該公司的產品對疫情治療有效。在中外製藥領漲下，製藥族群股價也上漲指1.52％。武田製藥漲3.22％，衛采漲2.91％，鹽野義製藥也漲1.51％。

在無印良品公佈季度淨利大增69％後，股價上漲9％，激勵零售同業股價表現。羅森(Lawson)漲3.86％，百元商店業者Watts也漲9.3％。

另外，豐田汽車和本田汽車不約而同地表示，由於車用半導體缺料，預計本月開始減產。豐田汽車跌1.08％，本田汽車也跌1.35％。

同時，由於晶片需求走強，半導體股價上漲，東京電子漲0.66％，信越化學漲3.13％。

下跌個股為，日本電訊電話NTT跌2.17％，7&I控股(Seven＆i Holdings)也跌1.58％。

(時報資訊)