英國博弈公司立博集團(Ladbrokes)母公司Entain表示，執行長Segev在就任7個月之後即將離職。Entain方於上周拒絕了美國米高梅集團(MGM Resorts)的110億美元收購要求。

Segev將繼續在職6個月，直到新繼任者到職。Segev將前往運動串流直播平台DAZN擔任共同執行長，並表示，其去職與米高梅的收購案無關。

Entain集團重申，米高梅的每股13.83英鎊的報價明顯低估該公司，已經要求米高梅對於合併的策略基礎提供更多資訊。

然而分析師認為，Segev的離職將讓米高梅的收購更加容易。傑富瑞(Jefferies)分析師指出，時機上是尷尬的，因為與米高梅正有進行中的事項，預計米高梅將提出新報價；Entain自己的估值約為每股16.50英鎊，比米高梅高出20%。

Segev在2016年加入Entain集團，並擔任營運長，帶領公司突破疫情影響，承諾在2023年退出部分市場，並更改集團名稱。

Entain集團在Segev前任者、長時間擔任執行長的亞歷山大(Kenny Alexander)帶領下，業務蓬勃發展，透過一系列收購，從街頭的賭博活動邁向為一線上博弈巨擘。

(時報資訊)