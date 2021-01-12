三星電子於2021年消費性電子展（CES）分享未來願景，並藉線上記者會揭開新產品的神秘面紗－透過靈活且智慧串聯的解決方案，推動創新巨輪，以AI理解消費者的使用情境脈絡，使日常生活更加輕鬆。

三星電子總裁暨三星研究院負責人Sebastian Seung表示：「世界的樣貌已跟以往不同，許多人面臨全新的生活，因此『家』扮演更加重要的角色。三星創新的動力在於使人們能盡情表達自我，透過更個性化與直覺的體驗，並以AI作為動力核心，不遺餘力地推動新世代的創新，為人們打造更美好的明天。」

創造更貼心、個性化的使用者體驗

隨著去年人們待在家中的時間變長，對科技的深度依賴，使大家意識到串聯解決方案可以讓生活變得更加輕鬆。電視對於娛樂及健身扮演著極重要的角色；Chromebook則成為關鍵的居家學習工具；智慧冰箱是遠距購物、料理的好幫手；而智慧型手機則變得更加不可或缺。三星因應不斷變化的生活方式，推出的新品如下：

Samsung Bespoke 4-Door Flex冰箱。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

一、Samsung Bespoke 4-Door Flex冰箱：

最新版本採用可更換式面板，並推出多款顏色與材質，讓使用者能自由調整冰箱的外型和功能。將於今年春季在北美上市的4門機型，另配備全新的Beverage Center™，用戶能輕鬆取用飲水機及自動注水式儲水罐，更擁有雙自動製冰機，不僅能製作普通方形冰塊，亦能製作「碎冰」，滿足使用者對冷飲的不同喜好。

110 吋 MICRO LED 顯示器。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

二、110吋MICRO LED顯示器：

全新螢幕採用自體發光的無機LED，搭載極薄、近乎無邊框Infinity Screen設計，能完美融入生活空間並提供震撼的沉浸式觀賞體驗，及令人驚艷的畫質。亦新增「4Vue」功能 – 為四重觀看選項，使用者能同時掌握多場精彩運動賽況，或邊玩遊戲邊觀看攻略。此外，美國用戶，還能透過Samsung TV Plus免費觀賞160多個頻道。MICRO LED顯示器將於今年春季於全球陸續上市。

三、設計生活系列電視：

三星先進設計生活系列電視，包括The Serif風格電視、The Frame美學電視、The Sero翻轉電視、近期推出的4K QLED戶外電視The Terrace，及媲美劇院畫質的4K投影機The Premiere超短焦4K三雷射投影機。

四、SmartThings Cooking：

為Samsung SmartThings推出的全新服務，以無縫串聯的烹飪歷程為出發點，搭載Whisk Food AI技術的自動化Meal Planner，自動規劃一整周的餐點，並依據使用者所需食材擬定購物清單，直接從Family Hub冰箱或使用者的手機螢幕，串聯零售賣場，提供一站式購物體驗，更能將食譜直接傳送至同步化的三星烹飪設備，避免手忙腳亂和出錯。

三星2021電視內建Samsung Health Smart Trainer：Samsung Health能將住家一秒變身成私人健身房，而全新的Smart Trainer能猶如私人教練般，即時追蹤並分析姿勢，並於訓練期間及結束後，以表格形式提供回饋，協助使用者計算訓練次數、估算已燃燒的卡路里。Samsung Health Smart Trainer亦支援Bixby語音操控功能，藉由影片和互動式訓練，提升個人化居家運動體驗。

將AI和機器人導入日常生活中－居家清潔服務

三星長期深耕並引領AI及機器人創新領域，透過全球七大AI研究中心，大力推動技術進展。三星將AI技術導入產品，打造全新居家體驗，從優化用水、洗潔劑、與洗滌週期的洗衣機，到搭載AI量子處理器，能將HD內容升頻至真8K解析度的電視產品。亮點新品包含：

一、JetBot 90 AI+掃地機器人：將於2021上半年於美國上市，該款新型真空吸塵器搭載物體識別技術，能辨識和分類物體以判斷最佳清潔路徑。借助LiDAR與3D感測器，JetBot 90 AI+能避開電線和小型物品，深入家中不易清潔死角；亦配備相機，能與SmartThings應用程式相互合作，協助居家監控。

二、Samsung Bot Care：三星機器人陣容不斷擴大，Samsung Bot™ Care是三星最新開發的產品，能利用AI識別回應使用者行為，發揮助理機器人及陪伴機器人的雙重作用。除了協助打理生活雜務，它還能學習使用者作息、傳送提醒通知，以幫助使用者度過忙碌的一天。

三、Samsung Bot Handy: 同樣開發中的Samsung Bot Handy仰賴先進AI技術，能識別和拿取各種大小、形狀和重量的物品，作為使用者的勞力替身，並協助打理家事。Samsung Bot™ Handy能區分各種物體的組成材質，以適當力道拿取及移動居家物品，於家事上助使用者一臂之力，例如：清掃淩亂房間、整理飯後碗盤，成為值得信賴的居家夥伴。

展望未來，三星亦將持續為日常生活，開發搭載AI技術的有形應用。Samsung Bot Retail將衍伸發展成能於零售環境，提供使用者引導服務的產品；同時亦持續研發以輔助健康為目標的GEMS外骨骼行動助理。三星將透過創新使機器人及機器設備與人類共存，並強化人們的生活，滿足各式各樣的生活型態與環境。

科技共創美好未來

於CES 2021記者會的尾聲，三星分享品牌未來願景，將持續運用科技帶來進步，並為全民打造更美好的明天。三星認為單一解決方案無法一次解決所有問題，要實現永續發展的未來，將有賴多方面的投入。因此三星聚焦永續發展、教育、無障礙生活三大領域來運用科技創新。

為落實推動循環經濟的承諾，三星擬定各項計劃和包裝解決方案，以永續性的延長產品從開始到結束的生命週期。包含將Galaxy Upcycling計劃更名為Galaxy Upcycling at Home。該項新計劃重新定義Galaxy舊機的生命週期，並為使用者提供不同的改造選擇，創造出各種便捷的IoT工具。另宣布將環保包裝應用，延伸至2021年的QLED量子電視、UHD電視、顯示器和音響產品。為持續提升環保意識，三星將綠色永續概念，深植於產品與解決方案的開發過程。舉例來說，三星最新的太陽能電池遙控器以再生塑料作為部份原料，可透過太陽能或室內照明充電，減少電池廢棄物。

追求永續的道路上，三星認為未來世代將發揮至關重要的影響力，因此透過Samsung Solve for Tomorrow推動科技教育，鼓勵年輕人以創新思維運用科技，解決社會面臨的挑戰；三星創新校園（Samsung Innovation Campus）協助學生培育個人技術和技能，為未來的職涯奠定基礎。

三星強調提升產品包容性及無障礙使用的重要性。SeeColors應用程式是專為色覺辨認障礙者（Color Vision Deficiency，CVD）設計的輔助工具，藉由調整2021年 QLED量子電視的設定值，獲得更佳的觀賞體驗；而電視的手語放大（Sign Language Zoom）功能，更能確保所有人皆可享受先進技術。三星也了解欲在數位和類比生活之間取得平衡，是嚴峻的挑戰，因而推出Digital Wellbeing功能，期待可幫助人們控管個人數位科技使用時間，並將其善用於提升生活質感、自我充實。

(科技)