春節即將到來，將有一波台商返國潮，交通局另也指示觀光局研議「安心旅館」方案，讓返台者自宅檢疫，家屬到一般旅館入住享優惠。新北市長侯友宜表示，新北市防疫旅館雖然庫存量有下降，但仍足以應付，在這周五前希望擴充428間的量，來滿足春節台商返台潮。

侯友宜表示，新北市防疫旅館統一由觀旅局調度，並跟中央來做合作，目前防疫旅館庫存雖有下降，但還是可以應付，不過為了因應春節這波台商返國，希望在這周五前能擴充428間防疫旅館，來滿足大家的需求。新北市的防疫旅館目前還可以調度，但也像大家說的有很多方法做變通，因此也鼓勵返台者自宅檢疫。

侯友宜說，我們鼓勵在防疫旅館這個部分，民眾等親屬回來的過程可以到一般旅館住宿，我們可以協調一般的旅館打3折至5折優惠，讓居家檢疫的人在家住宿，用這個方式做彈性調整，目前有很多民眾也使用這個方法，兩者並驅使用下，目前仍可以再支援離島的民眾，觀旅局統一調度會全力做好防疫，讓防疫旅館調度順暢，使新北市民都可住到防疫旅館。

(中時 )