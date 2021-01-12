全球疫情肆虐，但帛琉迄今零確診，外交部發言人歐江安今天證實，蔡英文總統已特派外交部長吳釗燮為特使，將於21日出席帛琉總統就職典禮，因疫情考量，特使團規模將非常精簡，並將依循兩國防疫規範進行。

帛琉媒體報導，吳釗燮將率團前往帛琉參加新任總統惠恕仁就職典禮，歐江安今天在例行記者會證實，帛琉總統當選人惠恕仁已主動對外做宣布，提到1月21日是他們第十一屆的帛琉總統跟國會議員就職典禮，也正式邀請我國參加。

她說，考量台灣跟帛琉友好的邦誼，也評估帛琉目前國內並沒有新冠肺炎確診案例，疫情環境相對安全和穩定。因此，蔡英文總統已特派外交部長吳釗燮擔任特使，預計1月20日至22日訪問帛琉，21日出席帛琉正副總統跟國會議員就職典禮及相關活動。

歐江安強調，基於防疫考量，特使團人員會非常的精簡，相關資訊外交部也會適時來做比較完整的說明。部長及特使團相關成員會完全尊重我國以及帛琉兩國的防疫措施，依據指揮中心的決定，遵守一切必要的防疫規範。

(中時 )