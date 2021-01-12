美元持續疲軟，是美國Fed(聯邦準備委員會)為挽救因疫情低迷經濟產生最顯著副作用之一，也讓台幣、人民幣、韓元等貨幣面臨升值壓力，但跌幅似乎已到底。跨國商業銀行巨頭摩根士丹利(Morgan Stanley，業界俗稱大摩)已經出清做空美元兌歐元、加幣的部位，轉向做空英鎊、瑞士法郎，另家大型銀行富國(Fargo Wells)更看多美元，預期美元可能在短期內反彈。

大摩對美元看法由看空調回中性，主因是拜登(Joe Biden)20日將正式入主白宮、民主黨又同時掌握參、眾兩院，代表最快本季就可能有規模多達1兆美元的額外紓困計畫上路，近期也有些Fed官員將結束寬鬆政策時間點提前，顯示當局正在討論貨幣政策正常化。

該行全球總體策略主管侯恩巴赫(Matthew Hornbach)說：「現在起我們不再美元貶值布局。因為財政政策、貨幣政策，還有關於通貨膨脹的展望，都有不確定性。財政刺激機率提升，市場擁戴下也可能對美元信心增強，我們正在等待是否有看多美元的信號出現。額外紓困計畫和可能提前的貨幣政策正常化，都讓人放棄低殖利率不利美元的假設。」

美元自去年第1季觸及近年高點後，因Fed的無限QE(量化寬鬆)作法大幅貶值約14%，但因為美國10年期公債殖利率攀升至去年3月疫情初次爆發以來最佳水準，交易員忙著回補空頭部位，導致美元上周末至本周一，3天內交出去年9月以來最大漲幅。

華爾街多半也預期今年美元會持續走軟，大摩已經持續看衰美元9個多月，現在突然停止空頭。侯恩巴赫在報告中還建議，匯市空頭做手可以考慮投資做空英鎊／挪威克朗、瑞士法郎／加幣。

(中時新聞網)