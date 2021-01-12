美國佛羅里達州的河中被人發現一隻海牛背上竟被人刻上「川普」字樣，美國魚類暨野生動物管理局今天證實展開調查，有關單位也懇請外界協尋罪魁禍首。

「西特拉斯郡紀事報」（Citrus County Chronicle）登出的一段水下影片顯示，昨天在佛州西岸霍莫薩薩河（Homosassa River）上游發現的這隻海牛，背上刻有大寫「川普」的淺疤。

美國魚類暨野生動物管理局（United States Fish and Wildlife Service）發言人說，這隻海牛看起來沒有受到重傷。

調查人員卡瓦納（Craig Cavanna）告訴西特拉斯郡紀事報，他目前無法就「調查中的案件」置評。他說騷擾保育類動物海牛者違反聯邦法律，面臨最高5萬美元（約新台幣141萬元）罰款和1年有期徒刑。

總部位於亞利桑那州土桑（Tucson）的生物多樣性中心（Center for Biological Diversity）宣布懸賞5000美元（約新台幣14.1萬元），獎勵提供此案相關資訊的民眾。

路透社報導，根據美國野生動物保護法，西印度海牛被歸類為受威脅物種。佛州目前有超過6300隻海牛，1991年僅約有1267隻。船隻撞擊是海牛死亡的首要原因，但棲息地喪失、藻類大量繁殖和疾病也威脅牠們的生存。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1100112

(中央社)