冬天洗澡最怕遇到熱水不熱，一名網友抱怨，洗澡前都要加熱半小時才能洗，而且一次只能洗10分鐘，想問大家是不是用瓦斯的比較穩？有內行網友點出熱水不熱的主要問題，只要2關鍵動作就能洗很爽。

原PO在PTT以「電熱水器是不是很糞？」為題發文表示，租屋處是用電熱水器，冬天洗澡水都要加熱個半小時才能洗，一次只能洗10分鐘左右，電費還吃很兇，想詢問是不是傳統吃瓦斯的比較穩，冬天洗澡比較爽？

貼文一出引起眾多網友討論，紛紛回應「你要怪的是臺灣的濕冷，而不是電熱水器」、「儲熱式的不能要用才開」、「儲熱式一直開很噴錢，要裝定時器」、「設定溫度太低了，溫度高一點就能滿足你的需求」、「瞬熱耗電但是洗起來比較爽，出這點錢我甘願」。

內行網友分析，關鍵在於儲熱式的電熱水器不能要用才開，加上設定的溫度不夠高或容量不夠大，都會導致熱水不熱，洗澡前若不想等太久，可以改瞬熱式熱水器，通常30秒內就能恆溫。也有網友建議瓦斯比較熱，供應也比較穩定，「能瓦斯就瓦斯啦！反正瓦斯的基本費都要繳，整體省多了」。

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(中時新聞網)