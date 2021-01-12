警界日前突然傳出高層地震引發重大爭議，今(12日)已大勢抵定。兩位剛上任僅半年的高雄與台南市警察局長劉柏良、詹永茂確定將遭撤換，分別由刑事局長黃明昭、警政署主任秘書方仰寧接任；另警政署副署長黃宗仁將接掌新北市警局長，現任新北市警局長陳檡文將接掌警察大學校長，據了解，內政部長徐國勇已批准這項人事，將待行政院長蘇貞昌批准後公布，本周五(15日)將進行交接。

警政署副署長黃宗仁將新北市局長，已是二度擔任直轄市局長一職。(中時資料庫)

新北市警察局長陳檡文將高升警大校長。(中時資料庫)

這波警界高層異動堪稱歷來最引人爭議的人事調動，雖然高層所持理由是台南市警局長詹永茂要對馬國女大生命案處理不當下台負責，劉柏良則因監察院調查前公懲會委員長石木欽案，被扯出23年前曾受富商翁茂鍾招攬購買股票而黯然下台，「政治操作陰謀論」傳言甚囂塵上。

劉柏良日前憤怒的對外表示，當年自己僅出資10萬買股，並非餽贈；劉柏良認為，如果真被查出接受餽贈，因此調職沒話說，但警政署從去年9月至今沒調查或向他詢問，如今以這個理由被調動，讓他質疑：「不查就逕自據以認定，公務員可以如此被糟蹋嗎？」。據傳已萌生提前退休之意。

不過這波直轄市九局長調動名單中，已就任三年多的台中市警局長楊源明與台北市警局長陳嘉昌均未異動。但由於陳嘉昌今年七月也將屆退，屆時楊源明是否可能接任首都局長一職也令人矚目。

外對於這波霧裡看花的警界人事異動，外傳是蘇貞昌是為了幫曾在台北縣共事過的黃明昭鋪路，安排他出任高雄警局長一職，以補足資歷再循陳家欽模式接任警政署長大位。

至於治軍嚴明、重視績效的新北市警局長陳檡文也在這波異動名單中接任警大校長，未來仍有望繼續向署長大位邁進，但歷經這次風波，政治靠山似乎已成了未來警界升遷的「不二法門」，是福是禍有待考驗。

(中時新聞網)