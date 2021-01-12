台灣證券交易所統計上市公司公告109年12月營收顯示，全體上市公司單月營收總計3兆4,349億元，年成長4,253億元，增幅達14.13％，營收成長公司共601家，衰退公司共345家。去年全年全體上市公司營收總計33兆1,329億元，年成長3,662億元，原本前11月累計營收年減幅0.19％，12月拉尾盤，全年轉正成長1.12％。

12月營收呈現成長主要產業為其他電子業、建材營造業及光電業，衰退趨勢主要產業為觀光事業、油電燃氣業及金融保險業。其他電子業因個別公司受惠終端銷售客戶產品熱銷，建材營造業因個別公司新建案完工交屋，光電業因個別公司受惠遠距辦公教學、宅經濟商機等原因，帶動產品銷售增加，營收都較上年度同月成長；觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，金融保險業因個別公司保險費淨收益減少，致12月營收衰退。

109年全年來看，全體上市公司營收呈現成長趨勢前三名產業為半導體業、建材營造業及電子通路業，衰退趨勢前三名產業為觀光事業、油電燃氣業及紡織纖維業。

成長原因主要半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，建材營造業因個別公司出售房地及新建案完工交屋，電子通路業受惠遠距辦公教學需求持續，帶動筆電、伺服器、雲端等出貨暢旺。

衰退原因主要為觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，紡織纖維業受疫情影響，終端客戶需求減少，加上個別公司因油價下跌，產品價格下跌，導致衰退。

(時報資訊)