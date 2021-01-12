針對流浪動物管理機制，我國2017年起採取「捕捉、收容、零撲殺」政策，導致全國各地動物收容所大爆滿，民進黨立委江永昌、林宜瑾今舉行「完善流浪動物管控法治」公聽會，出席的《十二夜》導演劉新銳表示，現階段真正要做的是落實教育，讓動物結紮的觀念向下扎根，先讓貓狗數量變少，若動保法要修法，建議先從優化公務員執行率提升，思考讓免絕育條件能訂得更細緻清楚，不要讓指法單位沒有依據能夠去執行。

為解決流浪貓狗數量過多問題，林宜瑾、江永昌等人日前提出動物保護法部分條文修正草案，內容包括強化飼主及寵物定義、遊蕩動物TNR法制化等。為探討流浪動物管制機制法制會，江永昌、林宜瑾今舉行公聽會，聆聽專家學者意見。

該草案重點包括修正飼主定義，將原飼主定義「動物所有人或實際管理動物之人」，修正為動物之所有人，刪除實際管領動物之人模糊概念，並新增流浪動物定義，將無飼主犬貓管理納入動保法。

該草案也明訂TNR對象及配套措施法制化，實施對象包含所有遊蕩動物，有飼主的放養犬貓及走失犬貓，以其無飼主但有行為問題流浪犬貓，捕捉絕育後回置原地。

林宜瑾表示，遊蕩動物問題存在已久，過去台南市TNVR（捕捉-絕育-施打疫苗-原地回置）計畫，並且協助遊蕩動物增加被領養的機會，有成功的案例，但並非每個地區都適合，且縣市受限人力、財力等因素，現行計畫規模跟效率勢必要重新調整，以減緩人與流浪動物間的衝突，減低流浪族群個體的數量。

根據調查統計，台灣一年養狗約40萬隻，但全台繁殖率突破100萬，劉新銳認為，供需不平衡是最大問題，要彌平差距，結紮率要到9成，所以結紮是解決流浪動物問題最重要的事。

對於TNR入法，劉新銳持反對態度，劉新銳說，目前各地人力嚴重不足，如果動保法修法增加業務，除六都可能做到外，其他縣市不見得有能力能夠配合，如果動保法真的要修法，應該優化公務員執行效率的提升，例如把免絕育條件訂清楚，以便執法單位能依法有據去執行。

(中時 )