鑑於農曆新年將屆，防疫旅館客房吃緊，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店與天成文旅-華山町及嘉義天成文旅-繪日之丘，針對居家檢疫者之「家人」推出「安心防疫家人入住專案」，返台的居家檢疫者於熟悉的家中自主隔離，同住的家人朋友改住飯店，即日起至2021年4月30日凡透過電話或現場訂房，雙人房(1-2位入住)不分平假日每房每晚1,600元起，適用對象需連續入住14晚(含)以上，本專案不含早餐，入住台北館可以搭配觀傳局「台北加碼GO」活動，每房依政府規定憑一位本國籍身分證使用可折抵1,000元。

天成飯店集團表示，為重視每位客人的健康，防疫部份完全配合政府所有因應措施，集團旗下各館公共區域皆有備有酒精消毒機供客人使用，另備有額溫槍，此外針對公共區域如：樓梯扶手、門把等，每2小時進行一次消毒，客房部分依循防疫標準，使用75%酒精或稀釋漂白水進行環境消毒，秉持加強清潔及消毒工作，積極防護。

天成飯店集團「安心防疫家人入住專案】每房每晚1,600元起 適用館別：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町、天成文旅-繪日之丘 適用日期：即日起至2021年4月30日。專案價格台北天成大飯店溫馨家庭房 1,600元起，天成文旅-華山町精緻客房 1,600元起，天成文旅-繪日之丘精緻客房1,600元起，台北花園大酒店精緻客房1,800元起。本專案不提供早餐，專案優惠客房每房每晚最多入住2人，且此專案需連續入住14晚(含)以上，若不滿14晚仍依14晚房租收費。入住者需持國民身分證或外僑居留證辦理住房登記並填寫自主健康聲明書。另外，入住台北觀別適用觀傳局「台北加碼GO」活動，每房依政府規定憑一位本國籍身分證使用可折抵1,000元。

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