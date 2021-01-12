寶山鄉桶柑進入採收，估計減產6成，批發市場價格比去年翻漲1倍，鄉公所23日將在深井茶花園區舉辦茶花暨柑橘產業文化展售活動，鄉長邱坤桶希望台積電員工「1人買1箱」桶柑，敦親睦鄰，降低台積電寶山二期用地徵收阻力。

寶山鄉農會總幹事陳信良說，寶山柑橘面積有400公頃，桶柑種最多有250公頃，僅次於峨眉，受到去年3月冷峰過境影響，柑橘普遍減產6成，以往1公頃能採收48公噸桶柑，今年估計只剩16到18公噸。

寶山鄉公所23日將在深井茶花園區舉辦茶花暨柑橘產業文化展售活動，鄉長邱坤桶（中左）歡迎大家「入寶山不空手而回」。（羅浚濱攝）

寶山茶花產銷班班長江能民說，台灣原生種或茶梅系列茶花比較好重如八重梅。（羅浚濱攝）

「今年桶柑甜度多有15度，品質相當好！」陳信良指去年桶柑批發市場每公斤在30到40元，這幾天送到台北批發市場賣到60到70元，桶柑禮盒去年400元也賣到500到550元。

「花開富貴，桔利遺好年！鄉長邱坤桶說，寶山桶柑品質好，茶花更是寶山新興農業，23日將在深井茶花園區舉辦展售活動，歡迎大家一起來吃柑橘、賞茶花，現場將免費發放送1千株茶花苗，讓大家入寶山絕不空手而回！

寶山茶花產銷班班長江能民說，很多民眾認為茶花不好種，原因多出在澆水問題，同時全台茶花1千多個品種，95％是外來種，最好選台灣原生種或是茶梅系列茶花，像八重梅等會比較好種。

鄉公所表示，23日活動現場，民眾找到「尋找茶花仙子、柑橘寶寶」小立排並拍照3個，就可至闖關處回答茶花相關問題，闖關成功即可免費兌換茶花苗，同時有「桔利擲筊賽」、「柑桔茶花 美食教學」及「客家傳統美食，邀請民眾共襄盛舉。舞台區則有「茶花變臉魔術秀」、「金典歌曲演唱」等表演，精彩可期。

(中時 )