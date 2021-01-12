大陸女星劉亦菲擁空靈氣質、清純形象，她還因此被擁「神仙姐姐」的美名，不過劉亦菲近期卻屢被傳暴肥發福、顏值崩壞，讓外界忍不住好奇，難道美女的神顏已成往事，而劉亦菲今（12日）則在IG曬超近自拍照，33歲的真實顏值全曝光，讓網友都看傻了。

劉亦菲稍早在IG曬超近距離的自拍照，劉亦菲臉上化了淡妝、頭髮氣質綁公主，她氣色紅潤、膚質白裡透紅，劉亦菲臉蛋充滿膠原蛋白，甚至沒有黑眼圈，完全看不出她已33歲了，劉亦菲還對鏡頭露出淡淡笑容，畫面極美。

愛貓的劉亦菲手上還抱著黑色貓咪，只不過毛孩子很不給面子，表情一臉不屑，照片也形成強烈對比，相當逗趣，網友已直呼：「好可愛」、「劉亦菲好可愛」、「看起來好年輕」、「自拍照好漂亮」、「真的是神仙顏值」。

其實劉亦菲的身材屢被外界毒舌批評，從臉蛋、顏值、手臂到腿都被放大檢視，不過劉亦菲仍維持高EQ，不時在網曬素顏照、健身照，以行動證明自己精實的身材曲線，也讓外界見識到她對自我要求的高標準。

(中時新聞網)