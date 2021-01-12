美國駐聯合國大使克拉芙特明將訪台，台派社團今集結表示，將親自拿「台灣旗」歡迎克拉芙特到來。(朱真楷攝)

美國駐聯合國大使克拉芙特明將訪台，台派社團今集結表示，將親自拿「台灣旗」歡迎克拉芙特到來；前駐美代表處副代表、台灣聯合國協進會榮譽理事長蔡明憲表示，民調顯示有8成台灣人支持台灣加入聯合國，所以台灣不要懼怕中國會生氣，我國駐美代表處應藉此機會改名為「台灣代表處」，相信美國國務院應該會同意。

克拉芙特明將搭乘專機來台進行3天2夜訪問，預計將拜會蔡英文總統、外交部長吳釗燮，並在外交學院發表演說。在此之前，台灣社、北社、台教會、李登輝民主協會、台灣獨立建國聯盟、長老教會、台灣聯合國協進會等台派社團，今共同出面向克拉芙特表示歡迎。

台灣聯合國協進會榮譽理事長蔡明憲指出，民調顯示，有超過8成的台灣人支持台灣加入聯合國，如今克拉芙特到訪，不僅代表台灣人多年來努力推動加入聯合國終於有了成果，更意味著美國也認為台灣應該加入聯合國。

因此，蔡明憲說，蔡英文應透過美國的力量，克服中共否決台灣參與國際空間的作為，並當面表達讓台灣加入聯合國的主張。

同時，蔡明憲強調，台灣不要懼怕中國生氣，盼蔡總統能在台美關係正常化的情況下，在克拉芙特訪問期間，公開呼籲讓外交部駐美代表處改名成「台灣代表處」，相信美國國務院現在應該會同意。

台獨聯盟主席陳南天也認為，世界上說的「中國」就是「中華人民共和國」，所以若繼續用「中華民國」國號，是不可能加入聯合國。因此，台灣國號應該定位為「台灣」，而不是「中華民國」，先做好正名的工作，自助之後才會天助。

被視為獨派「衝組」的公投護台灣聯盟總召蔡丁貴則說，只要克拉芙特訪台行程公開後，將動員民眾拿台灣旗、美國國旗到場歡迎，讓拿「車輪旗」的統派只能站到廁所鬧，避免美方對台灣與中華民國產生誤會。

台灣聯合國協進會理事長涂醒哲則表示，從克拉芙特訪問台灣到美國國務卿解除台美交往限制，給台灣人很大的鼓舞，讓人看到一道曙光，這代表「UN to Taiwan」已經成真，所以下一步就是「Taiwan to UN」。

(中時 )