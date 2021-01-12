嘉義聖馬爾定醫院骨科醫師林宗志10日當天帶一家5口參加「車聚」，未料竟在南投縣信義鄉墜落百米深谷，所幸獲救，林宗志左腿骨折受傷。但昨天他未請假，仍抱恙到醫院巡房、已經排好要開的刀也如預期進行，有人讚他堅守崗位，他反不好意思說：「救我們一家的警消比較值得感謝。」

林宗志前天帶著在同醫院任職的老婆、3個小孩，全家5人開賓士休旅GLS350參加車聚，回家途中卻連人帶車墜落深達百米的山谷，還好全都獲救。

他回憶，當時自己開車在車隊中間，速度很慢，但因道路崎嶇狹窄，為了閃避一段樹枝，才在過彎時不小心墜谷。搜救人員抵達時，車身板金雖有凹陷、但整個車身卻直直「屹立」，完全未翻覆相當罕見。

昨天他不顧腿仍有傷，如常前往醫院上班時，不少人看到都稱讚他認真負責、心繫病患等，但他不好意思反而不斷謝謝警消及車友，頻頻說：「「謝謝他們，我們一家人才能脫困！」、「家人還能團聚，就是不幸中的大幸，要珍惜！」

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(中時新聞網)