第18屆SBL超級籃球聯賽上周於彰化體育館開打，璞園在三連戰中取得兩場勝利，洋將喬丹（Jordan Tolbert）靠著過人的爆發力及彈跳力鞏固籃板，以及和隊友們充滿默契的配合，幫助球隊拿下兩場勝利，同時獲選單周最佳球員。

喬丹單週貢獻場均13分、23籃板、4.7助攻、2.7抄截，更在10日與裕隆交手狂抓29個籃板，展現出強大的防守能力。對於獲選單周最佳球員，喬丹表示，很開心球隊狀況漸漸好轉，雖然一開始我們總被對手當作獵物，但現在開始我們要變成獵人，最後他也向對手喊話，雖然我們很年輕，但不代表我們不能贏球！

璞園總教練顏行書對喬丹的表現給予相當高的評價，「喬丹是一個很有團隊意識的球員，在場上的時候願意配合球隊計畫打球，尤其在爭奪進攻籃板之後，非常願意分享給其他空檔隊友，這對我們正在培養的年輕球員會有很大幫助，喬丹的表現是我們能夠拿下勝利關鍵，他獲選最佳球員實至名歸」。

(中時 )