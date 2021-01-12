前旅日西武獅隊二軍投手教練「貓仔」許銘傑結束日職的工作，今年重返樂天桃猿隊擔任投手教練，他曾於2014年、15年效Lamigo桃猿，2016年轉戰中信兄弟，然後重回日職老東家西武隊擔任教練，繞了一圈後又回到桃猿隊。許銘傑不諱言，現在隊上很多生面孔，尤其年輕後輩和新秀不少，有的球員一時還叫不出名字。

許銘傑說會儘快重新融入球隊，了解投手群的成員，協助球隊讓訓練、調度儘快上軌道。他並指出，經過這段時間的接觸，發現年輕投手的自我意識不足，還有自信心、態度都要再加強，所謂態度包括對訓練、對比賽，甚至是對學長。

個性嚴謹的許銘傑嚴禁球員態度吊兒郎當，不把職棒生涯當一回事，因為這樣既不尊重自己，也不尊重別人。至於技術層面上，他會要求投手提升速球的控球能力，必須從去年的5成提高到7成。不管球速快慢，比賽時都要勇於對決，即使被打成安打也不要喪氣，要避免保送一堆把自己投倒。

談到循自由球員制度轉戰桃猿隊的賴鴻誠，由於球速最快可達150公里，許銘傑相當期待，他說：「左投手能到150的真的不多，何況又是有經驗的投手。」雖然以前並不認識，但球季期間一定會委以重任。

桃猿隊總教練曾豪駒也說，賴鴻誠將被設定在比賽後段登板，放在「終結者」陳禹勳的前面，球隊領先時用來確保戰果。

(中時 )