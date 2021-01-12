圓點奈米(6797)12日宣布，為擴增產能規劃、因應未來營運之需求，決定將企業總部遷移至林口A7科技園區，成為科技園區首家進駐的生技公司，預計在農曆年前，將可擴增兩倍以上的產能。

圓點近期動作不斷，此次耗資1.2億元，承租林口A7科技園區3,615坪廠辦，包含地上樓層三層，預計可將產線擴充兩倍以上的產能。對此圓點指出，遷址主要是讓產能趕上應接不暇的訂單，目前訂單已經接到2121年的第三季。

總經理簡建興表示，林口新廠預計農曆年前將可全面試產。此次遷址不旦可擴大產品出貨率，更可進一步提升公司管理的效率;而A7科技園區優越的地理位置，將更有利國際運輸，減少未來相關運輸成本。

營運表現耀眼的圓點，2020年營收以17.32億元，交出史上新高佳績，年成長14.2倍；法人以該公司前三季營收8.96億元，EPS即達16.8元估算，該公司全年獲利將大賺三個股本以上，成為新冠風暴的大贏家。

(工商 )