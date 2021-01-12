尖端醫（4186）長期耕耘食安檢驗試劑市場，獲農、畜、禽等業者肯定；今年除強力支援國內安檢，更建立全球代理商通路，進行區域產品登記，成功打進歐盟市場，並獲得越南、印度等國家委託代工。

為此，尖端醫宣布擴廠完工，預計1月擴大萊克多巴胺、食安檢測等試劑產能。法人認為，隨著含有萊克多巴胺美豬進口台灣，對該公司營運動能將帶來正面影響。

尖端醫以生物技術開發中心(DCB)廿年來的ELISA 與快篩試紙平台開發經驗，具有成熟研發及生產開發量能。當大家擔心萊豬衝擊之際，加上民眾預期心理下，近期客服電話響不停，火鍋店、餐廳、團膳、超市賣場詢問不斷，國內訂單升溫。

尖端醫董事長蘇文龍表示，快篩試劑是利用抗原抗體的免疫反應原理，使用方法像似驗孕棒，不需額外儀器配合，只要將肉品血水檢體滴在試劑片上，5分鐘可得知結果，其中萊克多巴胺快篩有高靈敏度2ppb及符合法規標準之10ppb二款產品，可做為食品上架前自主管理之用。

蘇文龍說，含有萊克多巴胺的萊豬進口台灣，尖端醫投注更多的人力與資源，新建製造工廠已完工，並將引進新型製程設備擴大產能，在民眾擔心萊豬衝擊之際，尖端醫願擔任正向力量，讓大家看到台灣豬農的用心、台灣豬肉的特色。

(工商 )