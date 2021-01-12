台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲12日主持2021工具機年度展望記者會表示，台灣許多工具機廠及零組件業去年11、12月陸續接獲大陸及歐洲訂單，反映在2021年第一季出貨，2020年比較基期低，工具機公會調查零組件業多半認為，2021年第二季景氣明顯回升；整機廠認為，第三季景氣回穩態勢才會較為明顯，2021年景氣慎慎樂觀。預估2021年台灣工具機產業產值及出口值至少年成長15％，有機會年成長20％。

許文憲表示，近期新台幣匯率升值，但避免美國將台灣列為匯率操縱國，工具機不適合多講，呼籲政府推動離岸風力發電、綠能產業及半導體產業週邊設備，都會用到大型工具機，希望多採用國產化工具機設備。此外，最近海運貨運價格飆漲，運往土耳其貨櫃從1個7,000美元飆漲至35,000美元，請求政府敦促國營海運公司能優先承載台灣運貨，解決眼前一櫃難求問題。

工具機公會今日首度主辦2021工具機年度展望記者會表示，除創會理事長程泰集團董事長楊德華臨時缺席外，現任理事長許文憲領軍，名譽理事長上銀集團總裁卓永財、名譽理事長東台集團董事長嚴瑞雄、百德機械董事長謝瑞木及靄崴科技董事長陳金柏兩位副理事長都受邀出席，一致認為，2021年台灣工具機產業景氣會比2020年好，審慎樂觀。嚴瑞雄提出未來五年景氣預測，依日本工具機業看全球景氣推估，2024年全球工具機產業產值才會回到2018年全球工具機產值945億美元水準。

許文憲指出，全球工具機市場從2018年下半年至2019年受美中貿易戰及電動車政策影響，2020年爆發疫情，封城、管制、斷鏈及缺工等連帶全球經濟衰退及全球工具機消費急速收縮，2020前三季台灣大多數工具機業接單幾乎停擺，不過許多台灣工具機整機及零組件業2020年11、12月陸續接獲大陸鐵道運輸業、歐洲汽車業消化庫存後，擔心工具機因原材料成本上漲開始回補下單購入工具機，11、12月接單比第三季增加5％～8％，會反映在2021年第一季出貨，2020年工具機出口值21.54億美元，產值30.2億美元，比較基期低，預估2021工具機出口值及產值至少年成長15％，如果運費增加等物價上漲問題可獲得解決，年成長20％。

許文憲指出，中國大陸是台灣工具機外銷首位市場，2020年衰退16％，但大陸刺激內需及經濟持續成長，許多外資又在大陸投資設廠，預估今年外銷大陸可年成長23％。美國是台灣工具機第二大出口市場，2020年減幅達33％，2021年美國市場因3C產業需求增長及美國推動製造業回流，預估年成長18％；土耳其去年是台灣工具機出口少數成長的市場，年增幅82％，2021年沒有戰爭，土耳其擴大內需又鄰近歐亞國家，可年成長54％；台灣工具機2020年外銷俄羅斯年減24％，2021年預估年成長15％。

許文憲指出，台灣工具機產業2021年面臨強權競爭及疫情延燒兩大變數，強權競爭方面，美中兩強權、英國脫離歐盟，地緣政治仍處於不穩定，競和策略成主軸；疫情延燒，尤其變種病毒持續擴散，經濟反彈仍可能被壓抑。

隨著美國新任總統拜登即將上任，許文憲表示，台灣工具機產業兩大契機是美中貿易戰開新局，利用供應鏈重組，切入市場取得商機；其次是迎接後疫情時代，採分散式生產地、地產地銷的興起布局全球。

(工商 )