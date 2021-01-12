日本首相菅義偉今天與微軟公司共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）舉行電話會談，菅義偉在會中表示，延到今年的東京奧運「一定會辦成」。

共同社報導，與會的三得利（Suntory）控股公司社長新浪剛史轉述，比爾蓋茲向菅義偉提到，為了克服在全球流行的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，「舉行東京奧運與帕運，將成為向世界傳達的重要訊息」

菅義偉則回應，這非常重要，「一定會辦成」。

此外，菅義偉與比爾蓋茲也在會中達成共識，為因應舉辦東京奧運，對開發中國家提供武漢肺炎疫苗也相當重要。

另外，東京奧運暨帕運組織委員會會長森喜朗今天向職員進行新年問候時表示，疫情在國內外持續蔓延，若心中對舉辦奧運多少有迷惘的話，將會影響到全體事務，因此要平靜地按照預定進度進行。

森喜朗表示，漫長的黑夜必將迎來黎明，他呼籲大家團結合作，一起努力突破最大的難關。

組委會事務總長武藤敏郎則說，現在不應問奧運會變成怎麼樣，而是應該想著，在這樣的狀況下如何才能舉辦奧運，這才是大家的使命。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1100112

(中央社)