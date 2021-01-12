美國加州官員今天表示，聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）園內至少有兩隻大猩猩確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。這是第一波巨猿感染新型冠狀病毒的案例。

法新社報導，加州州長紐松（Gavin Newsom）表示，兩隻大猩猩上週開始咳嗽，經篩檢證實染疫，另有第3隻大猩猩也已出現症狀。

園方懷疑大猩猩可能是被一名無症狀員工傳染，不過尚未證實。

這間全球知名動物園的執行主任皮特森（Lisa Peterson）說：「除了一些鼻塞和咳嗽外，大猩猩們目前狀況良好。」「大猩猩目前維持一起隔離，也有進食與飲水，我們對牠們能完全康復充滿希望。」

人類和大猩猩的DNA有98%相似之處，已有研究發現某些非人類的靈長類動物容易感染新型冠狀病毒。

鑒於全球已有194萬人病歿，目前還不清楚大猩猩是否會對新型冠狀病毒產生嚴重反應，或者園內是否還有其他大猩猩也受到感染。

確診大猩猩所居住的聖地牙哥野生動物園（San Diego Zoo Safari Park），自去年12月初南加州疫情升溫後便對外關閉至今。

園方表示，已要求工作人員在接觸大猩猩時必須配戴口罩等個人防護設備。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1100112

(中央社)