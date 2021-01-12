翻轉施政，超有感！彰化縣政府團隊在王惠美領軍下再傳捷報！睽違十年，再度榮獲行政院縣市政府綜合施政能力考評非6都第一名，將可增加一般性補助款4853萬元，讓全府上下十分振奮、歡欣鼓舞！
由於每年這項考評十分嚴謹，有如各縣市政府綜合施政能力的奧斯卡獎！彰化縣在非6都的16縣市中，計畫與預算執行能力，榮登考評第一名。在「社會福利」、「教育」、「基本設施」及「財政績效與年度預算編製及執行」4大面向共77項考核中，社會福利總分92分，比前年85分進步7分最多；教育也連續2年度都拿下90分高分。
王惠美除了感謝縣府團隊同仁的努力，並強調「開源節流」目的在於用有限資源做更多的事，期勉團隊同仁未來在交通、產業、教育、觀光、文化及衛生福利等，創造更多、更好的施政亮點，讓彰化縣政成果更加卓越、更具清新活力，爭取連霸的好成績。109年度一般性補助款已獲行政院核撥105億5392萬9千元，加計考評冠軍額外獎勵4853萬6千元，共計106億246萬5千元，已編入今年度總預算。
主計處指出，王惠美縣長上任後，108年度彰化縣總決算審核報告，首次歲入歲出相抵賸餘2128萬元，是22年來首見總決算賸餘；這次獲政院評定4大面向榮獲縣市組第1名，相較上年度進步5名，是近10年來最佳成績。
縣府近10年來，曾在100至102年度獲增加補助款最高金額1196萬元，王惠美上任後，前年度考評獲增加補助款336萬元，去年度更是大躍進，一舉拿下冠軍獲增加補助款4853萬元，相當不簡單。
(中時 )
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