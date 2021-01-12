圓點奈米(6797)訂單已經接到2021年的第3季，產能趕不上源源不絕的訂單，將企業總部遷移至林口A7科技園區，成為科技園區首家進駐的生技公司，農曆年前可望擴增兩倍以上的產能，今年營運成長動能充沛，成績表現樂觀以待。

圓點奈米耗資1.2億元承租林口A7科技園區3,615坪廠辦，包含地上樓層三層，預計可將產線擴充兩倍以上的產能，在產出方面，預計在農曆年前將可全面試產。圓點表示，此次遷址不旦可擴大產品出貨率，更能進一步提升管理的效率；而A7科技園區優越的地理位置，將更有利國際運輸，減少未來相關運輸成本。

圓點奈米今年受惠疫情推升檢測市場需求，2020年12月合併營收3.04億元，年增3378.18%，2020年營收達17億3215萬元，再創新高。法人對2020年獲利表現樂觀以待。

圓點是全台最大的奈米磁珠、RNA(核糖核酸)純化萃取試劑與核酸萃取機供應商，擁有專利和二類醫療器材許可證。目前的競爭對手是國際大廠羅氏、Qiagen。

(時報資訊)