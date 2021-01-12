日本伴手禮業者紅馬-KY(2928)受惠故鄉納稅旺季效益顯現，2020年12月合併營收跳增創12.38億元新高，彌補伴手禮業務受新冠肺炎疫情衝擊缺口，帶動第四季合併營收「雙升」至22.27億元、全年營收恢復小幅成長、達62.6億元，雙創歷史次高。

紅馬因去年營運受疫情衝擊影響，近期股價於27～33元低檔盤整。在營收報喜激勵下，今（12）日股價開盤以跳空大漲9.75％開出、一度攻上漲停價30.45元，惟隨後漲勢收斂，截至午盤維持逾4％漲幅，領漲觀光類股。

紅馬公告去年12月自結合併營收12.38億元，月增達1.29倍、年增達33.06％，改寫歷史新高。帶動第四季合併營收22.27億元，季增近1.14倍、年增5.96％。全年合併營收62.6億元、年增3.35％，扭轉前11月衰退態勢，雙雙改寫歷史次高。

紅馬表示，去年12月營收跳增，主要受惠故鄉納稅業務進入旺季、「Furusato 360」跨平台效益持續發酵帶動。去年故鄉納稅業務營收成長達60.3％，成功填補旅行用伴手禮受新冠肺炎疫情衝擊、營收減少6成影響。

紅馬表示，故鄉納稅「Furusato 360」平台與各大入口網站的聯盟行銷，為去年公司營運發展核心之一，該平台目前已與超過16個中大型入口網站、逾230個地方自治體合作共同推廣故鄉納稅業務，去年簽約自治體回禮的入口網站刊登數年增達48％。

伴手禮業務方面，因疫情使日本國內及國外旅遊多次停擺，衝擊紅馬去年旅行相關伴手禮業務衰退。公司積極發展其他利基型伴手禮業務、參與日本政府主導的「次世代住宅POINT」電商平台，推動伴手禮網路商城、企業送禮、年菜預購及年節禮品等業務因應。

展望後市，紅馬聚焦故鄉納稅業務發展，持續尋求與其他入口網站合作機會，提供地方自治體一站式服務、提升業務地方自治體滲透率。伴手禮業務則積極發展電商業務及企業年節禮品市場、持續拓展新事業發展機會，預期疫情趨緩後，整體營運可望重返成長軌道。

不過，紅馬公告指出，旗下日本紅馬2019年清算全資子公司Project EARTH時，將持有債權依法規認列備抵呆帳損失，使當年課稅所得及所得稅費用降低。惟日本國稅局近日指出，因母公司紅馬集團資本額較大，不屬於法規認定的中小型法人，依據法條並不適用。

紅馬表示，由於當年申報備抵呆帳遭日本國稅局剔除可能性相當高，包括加徵滯納金在內，需補繳約3.7億日幣（約新台幣1億元）的所得稅費用。預計在收到日本國稅局函文後，依核定金額認列所得稅費用於集團去年合併財表，並慎重檢討此次稅務申報缺失。

紅馬因伴手禮業務受疫情衝擊，去年前三季歸屬母公司稅後虧損1.73億元、每股虧損3.68元，較前年同期轉虧、雙創同期次低。法人認為，雖然紅馬去年第四季營運可望顯著恢復獲利，但認列補繳所得稅費恐侵蝕獲利表現，預期全年恐難逃虧損態勢。

(時報資訊)