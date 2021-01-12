桃園地方法院刑事庭蔡姓法官曾介紹男性朋友給曾姓女法官，去年5月看到友人傳LINE給曾女時稱「老婆」，誤認2人搞婚外情，兩度用手機拍下曾女對話紀錄並向上檢舉。已離婚的曾女被約談後，裝設微型攝影機錄下蔡政佑翻拍她電腦畫面，憤而提告，蔡遭到妨害祕密罪起訴，桃園地院今開庭審理，蔡當庭對誤認曾女與友人婚外情表示致歉，對於起訴事實均認罪。

檢方去年調查，蔡姓法官在2020年5月25日看到曾女電腦螢幕跳出LINE對話，發現是自己介紹給曾認識的男性友人，不僅傳親密照給她，還以「老婆」相稱。蔡驚訝之餘，用手機翻拍對話紀錄，當晚向桃院院長邱瑞祥檢舉。

邱約談曾女並出示翻拍紀錄，曾姓女法官說明當時2人都已離婚，沒有婚外情。邱瑞祥隔天告訴蔡，但蔡仍心存懷疑，6月17日再度查看曾女電腦，殊不知曾姓女法官被約詢後，就在座位旁裝設微型攝影機，拍下蔡政佑拿手機翻拍她對話紀錄的畫面，因此提出妨害祕密、誣告等告訴，桃檢分案偵辦，檢察官曾率隊搜索桃院保全證據，事件傳開引起司法界熱議。

蔡坦承用手機翻拍曾女及男性友人對話，他稱，當時以為2人還各有婚姻，認為曾女違反法官倫理，當晚才會決定告訴院長，曾女疑似婚外情。檢方認為，蔡政佑無正當理由，兩度翻拍曾女屬私密性的對話紀錄，以2個妨害祕密罪起訴；因蔡不知2人皆已離婚，誣告部分不起訴。

今天桃園地院首次開庭，蔡、曾兩位當事人均出庭，但曾女在隔離室內旁聽。一開庭蔡男就當庭對於誤認一事，向曾女表達歉意，對檢方起訴事實也表示認罪，但還有某些事證需要釐清，因此法官將擇日開庭。

(中時新聞網)