農曆春節連續假期即將來臨，桃園市計程車2月7日至14日春節期間，按原訂收費方式每趟次再加收50元，桃園國際機場排班計程車也按趟次計費，每趟次再加收100元，入境旅客依公告自付金額加100元為收費上限，因應疫情，交通局呼籲搭乘計程車全程戴口罩，以保障駕駛與乘客安全。

桃園市政府交通局表示，桃園市計程車現行運價為前1250公尺90元，續程每200公尺加收5元，車速每小時5公里以下累計80秒加收5元，自2月7日周日0時至2月16日周二24時止，共計10日，桃園市計程車比照往年，每趟次加收50元。

另外桃園國際機場排班計程車原本就得加收15％停留服務費，因此起程收費105元，續程收費每200公尺加5元也多15％、也就是5.75元，延滯計時收費每80秒加收5元則跟機場外一樣，而春節連續假期期間則每趟次加收100元，入境旅客依公告自付金額加100元為收費上限。

交通局指出，計程車駕駛人依計費錶功能選取計入春節加成，依計費表顯示金額向乘客收費。民眾乘車時間如果跨至加成運價時段，統一以「上車時間」為準，例如：上車時間為2月6日23時30分，下車時間為2月7日凌晨1時，仍應依原價收費，不得加價。

民眾如果遇到駕駛任意喊價、超收車資或拒載等情形，請記下車牌及發生時間、地點或乘車收據等相關資料，向桃園市政府交通局（1999桃園市民諮詢服務專線）或警察機關（03-3325368）檢舉，經查證屬實者，將依違反公路法或道路交通管理處罰條例相關規定舉發。另未依規定戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰3千元以上、1萬5千元以下罰緩。

交通局提醒民眾，由於春節拜年、應酬場合較多，可多加利用計程車，以避免酒後駕車發生危險，保障自己及其他用路人安全；另請乘客於春節期間搭車時，能夠給予運將朋友打氣與鼓勵，讓大家一起過個快樂、平安的歡喜年。

(中時 )