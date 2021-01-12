日盛金大股東建群投資的最終受益人陳銘達，一直無法提供有力證明，確定自己不是人頭，恐成為金管會最終受益人條款上路以來的首位被處罰者，最重是限期處份持股，亦或是罰鍰200萬元以上、1千萬元以下。

金管會主委黃天牧12日表示，2020年10月首次約見陳銘達，對方強調自己是建群投資的最終受益人，絕對不是市場所稱大陸明天系肖建華的人頭或代持股者，但金管會要求陳銘達提供有力證明，如資金流向、實質控制權文件等，直到2021年1月7日陳銘達與銀行局視訊，仍是沒有提供證明文件，金管會已給出最後期限，若仍是無法說清楚，金管會研擬各種可用法規，包括金控法16條等。

黃天牧強調：「社會對此事有期待，金管會也會有所作為」，但正在行政處理過程中，不便對外透露，只表示給陳銘達的時間絕對不到一個月，但中間還有行政流程要走，且要給陳銘達陳述意見的機會，可能還要一段時間。推估可能會拖過富邦金公開收購日盛金的2月1日截止日。

(工商 )