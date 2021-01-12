板卡廠技嘉科技（2376）宣布推出旗下AORUS家族最新搭載第11代Intel Core處理器的Z590系列電競主機板。在全面導入PCIe 4.0大頻寬及超高速傳輸的支援下，技嘉從電路板、PCIe插槽、M.2到控制晶片皆採PCIe 4.0設計，並搭配技嘉最新AORUS Gen4 7000s SSD，得以有7,000 MB/s讀取2TB資料不掉速的表現。

技嘉Z590 AORUS系列主板全面支援單插槽32GB大容量記憶體，且全線採用6層兩倍銅電路板設計，高階機種甚至採用10層電路板設計，並在強化散熱之際，搭配Daisy Chain的記憶體走線搭配抗干擾遮罩設計，提供記憶體更穩的訊號以提升XMP及超頻效能與穩定性。

同時，透過最高20相數位電源VRM新一代LAIRD 7.5W/mK超高導熱系數導熱墊設計，及新一代Fins-Array II散熱規畫，透過全新設計的堆疊式鰭片，讓整體散熱面積比傳統設計多3倍以上，滿足新一代高效能的多核心K系列Intel Core處理器在超頻時所需要的電源管理及溫度控制機制，發揮其極致效能及超頻能力。

技嘉Z590系列主板也獨家導入最新的Smart Fan 6技術，除承襲上一代的多組測溫點、複合式風扇設計及噪音偵測等功能之外，並將風扇轉速控制點從5個增加到7個，以更精確、輕鬆的風扇曲線來控制風扇轉速，同時讓玩家可在傳統線性風扇轉速曲線的斜率模式，和能讓風扇在指定溫度下維持轉速、避免轉速變化帶來噪音的非線性梯級模式間快速切換、適應不同使用需求。而EZ Tuning輕鬆調校設定及進階手動輸入模式，更讓玩家可以進一步掌控系統的溫控設定，確保電競主機在靜音、酷冷及高效能取得最佳平衡。

這次技嘉在多款Z590主機板導入最新全覆蓋式MOS散熱解決方案，以整合式一體成型大型金屬散熱片，提供MOSFET更高散熱覆蓋率，加上多道剖溝和進氣孔設計，不但提供2倍於傳統設計的散熱面積，還可讓可更多氣流通過散熱片以大幅改善了熱對流及傳導效能。

另精選的技嘉Z590 AORUS系列，並搭載豐富的I/O介面、彈性式一體式I/O檔板及最新THERMAL GUARD 2散熱技術及最新開發的Smart Fan 6...等創新技術，以滿足電腦玩家在系統效能、電源穩定、散熱及音效等各方面的需求，提供消費者最佳產品體驗。

此外，最新研發的Z590 AORUS TACHYON此回亦隆重登場，採用12+1相直出式電源設計輔以單相可以處理100安培電流的頂級的DrMOS電晶體，提供完整的供電控制能力、搭配獨特的散熱設計及特殊記憶體、處理器線路設計，並在VRM區域使用全鉭質電容用料，讓整體溫度更低，超頻也更穩定。同時主機板上內建豐富的超頻調校按鍵及偵測功能（Overclocking Kit），讓超頻玩家可以更輕鬆突破極限。

至於旗艦級的Z590 AORUS XTREME，則承襲上一代的SMT Memory DIMM設計，記憶體插槽的焊點採用表面黏著焊接技術，不穿透電路板、減少電路板各層開纖布間的訊號對記憶體佈線的干擾，加上記憶體插槽底部的鉭質電容的訊號穩定功能加持，進一步強化高時脈XMP的穩定性及超頻效果。另配備附贈USB Type C介面的ESSential USB DAC，內建ESS SABRE HiFi ES9280C PRO高階音效轉換晶片，優化玩家音效體驗。

而頂級系列的Z590 AORUS主板並採用高訊噪比音效晶片，搭配WIMA FKP2錄音室等級的電容，內建廣泛用於專業及音效設備的ESS SABRE DAC晶片，搭配技嘉獨家的設計及DTS：X Ultra技術的加持，讓玩家能有層次更為豐富的音頻感受。

(工商 )