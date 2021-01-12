台北中山九昱希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan）推出「逸遊未盡」住房專案，每晚4800元起，就能雙人入住逸林客房一晚，再大啖超受歡迎的「無肉不歡微醺晚餐(1380元+10%/客)」，暢享戰斧牛排吃到飽、紅白酒無線暢飲跟餐台美饌無限吃的禮遇，專案並贈送住宿五折券跟餐飲買一送一券。

「逸遊未盡」專案預訂日期為即日起至1月31日，可預訂最晚至3月31日前的住宿（部份日期不適用），週日到週四每晚4800元、週五週六每晚5500元，專案皆已含稅與服務費，僅接受電話訂房。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店位處中山站商圈，交通便利、商圈熱鬧繁華，一直以來都深受國內外旅客喜愛。全館房間皆為獨立冷暖空調，入住絕對安心。「逸遊未盡」住房專案除了搭配麗餐廳新推出的「無肉不歡微醺晚餐」之外，專案更獨家贈送「住宿五折券5張」與「餐飲買一送一券6張」，讓喜愛酒店、意猶未盡的旅客，可以再次入住。

(工商 )