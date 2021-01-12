台中市一名27歲的江姓爸爸，因孩子發燒，去年平安夜上網，緊急想出售嬰兒推車籌錢，後來網友一查發現，他已經是個擁有5個孩子的爸爸，5年前就曾因買不起奶粉登上媒體版面，而他日前也爆出，放鳥好心提供工作機會的汽車美容老闆及五金行業者，引發社會議論。台中行善團長張茗富表示，江男主動表示，等工作穩定下來，這個月底他就會去結紮。

江男與妻子共同扶養5名子女，孩子年紀分別為6歲、4歲、3歲、2歲及6個月大。五寶爸表示，去年因為車禍，機車嚴重損壞，沒有交通工具可以出門工作，為了籌孩子的醫藥費，只好上網賣嬰兒車變現。

據《ETtoday新聞雲》報導，原本一家經營汽車美容業的老闆，願意以月薪三萬元的酬勞，提供晚班洗車美容工作給這名五寶爸，雙方原本談妥元旦上班，但江以忙著搬家為由，兩度延後上班，直到10日才去。現在江男透過台中行善團長張茗富表示，為了回應社會關心，他將等工作穩定下來後，這個月就會找時間去結紮。

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(中時新聞網)