美國國務院取消美台交往限制，藍委建議在雙橡園升國旗，時代力量則建議蔡英文總統訪美，外交部今天表示，「各界的聲音、各界的期待，我們都聽到了」。外交部未來會在互信互利互惠的基礎上，穩健務實的推動跟美國之間全方位的合作夥伴關係。

美國國務卿蓬佩奧宣布解除台美交流限制，國民黨立委陳以信建議雙橡園應每天升國旗，時代力量也呼籲邀請蓬佩奧訪台，總統蔡英文在第二任期也能夠到華府做外交訪問。

外交部發言人歐江安今天在外交部例行記者會中表示，外交部有注意到這些委員的呼籲和期待，我國政府仍會用很負責任、很務實的態度來推動我們的對外關係，以及落實我們的外交政策。

她說，台美關係非常重要且關係密切，我們很珍惜、很慎重，也會很穩健的來推動各方的互動，「重點是要讓台灣跟美國的互信可以不斷地提升」。

歐江安強調，未來會在互信互利互惠的基礎上，持續推動跟美國之間全方位的合作夥伴關係，來深化與美國自由、民主、人權的核心價值，這是一個共享的價值，也是美國跨黨派的理念，也因此，台灣的議題在美國具有跨黨派的高度共識。

她說，近年來在台美雙方的努力下，我們進一步跟美國建立一個全球夥伴的合作關係，「各界的聲音、各界期待，我們都聽到了」。外交部未來會在雙方既有的、很堅實、很友好的互信基礎之上，穩健、務實的來持續深化推動台灣跟美國之間的合作夥伴關係。

(中時 )