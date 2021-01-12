去年因疫情關係，造就一股國旅熱潮，但食藥署去年8月至10月執行109年人氣旅宿業附設餐廳稽查專案發現，全國208家人氣旅宿業者中，共有18家業者有食材逾期，以及其他抽檢違規事項，違規業者包含國賓飯店、日月行館、晶泉丰旅等星級知名飯店，全都被依法開罰。

食藥署今公布109年人氣旅宿業附設餐廳稽查專案結果，在215件抽驗產品中，發現有13家業者儲放或販售逾期食品，另有4件產品經抽驗不符規定，1業者則是食品安全管制系統準則(HACCP)經複查未通過，各地所轄衛生局均依食安法裁處總計106萬5000元的罰鍰。

這些業者中，包含北投亞太飯店、晶泉丰旅、日暉國際渡假村、桂林商務旅館、沐雲頂國際商旅、桃園智選假日飯店、彰化福泰商務飯店、好地方旅居文旅、地景．澤行館、花蓮富野渡假酒店、凱旋新宿商旅、捷絲旅花蓮中正館、藍天麗池飯店等13家業者都因儲存或販售逾期食品被開罰3至6萬不等罰鍰。

食品抽檢部分則有台北國賓大飯店的泰山牌干絲，被驗出依規定不得檢出的過氧化氫；麗軒國際飯店、成旅晶贊飯店台北蘆洲館則是因沙拉中的大腸桿菌超標，基隆華帥海景飯店則是被驗出豆干中的防腐劑苯甲酸超標，均被開罰1萬5至3萬元不等。

至於南投的日月行館則是HACCP經複查仍未通過，遭開罰12萬元，食藥署表示，業者常見的食品逾期違規項目包含吐司、丸子、和風醬、醬油、豆瓣醬等，多數業者都能限期改正。

食藥署呼籲，業者應落實自主管理，確實遵守食安法相關規定，倘經查獲GHP及HACCP缺失經命限期改正，屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，另提醒業者應落實法規遵循及加強自主管理，以提升國內旅館供餐品質，確保消費者之餐飲衛生安全。

(中時 )