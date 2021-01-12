兩蔣財產遭沒收充公 蔣萬安討公道為選舉鋪路？！

【現場直播】兩蔣財產遭沒收充公 後代蔣萬安出面討公道

兩蔣時期政治犯因法院不當判決，導致身家財產和土地被沒收充公，至今政府都尚未返還，身為蔣家的第4代的藍委蔣萬安為此在立院提案修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，對此，民進黨立委郭國文表示，蔣萬安為選台北市長的布局真是高招，但是修法要如何修？他建議可以請政府先代位賠償後，由國民黨來支付這筆費用，不然很難不被國人認為是選舉操作。

蔣萬安近日提案修法「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，主張政府應返還不法取得人民財產，適用範圍更涵蓋至兩蔣時代，蔣更強調，此舉不是選舉操作，而是單純為當時受難者討回該有的公道，也是台灣邁入轉型正義的重要一步。

對此，郭國文隨即也在臉書發文批評，國民黨為了選舉，身為最被看好代表藍營角逐台北市長的蔣萬安，超前部署的修法策略真是高招阿。對於賠償受害（難）者、返還身家財產、土地遭沒收充公，對台灣人而言天公地道，他百分百支持，相信多數人不會反對。

「翻開連署名單中不乏黨團高層」，但郭國文質疑，國民黨是真心檢討嗎？請教學法的蔣萬安，修法容易，執行細節呢？例如：幾十年前被沒收的土地，現在是要原物返還，還是要折價賠償（例如土地上已經蓋有建築物，或者已經轉了很多手到善意第三人手上），如果折價以市價賠償，可能會是天價，甚至有些受害（難）者被沒收的財產，如果以現在的市價折算，單一受害者，就有超過百億的。

郭國文更表示，這些請求權其實都已經罹於時效，現在要「賠償」、「補償」是立法讓已經罹於時效的請求權還可以行使。他建議政府可以先代位賠償補償後，由國民黨來支付這筆費用，請國民黨好好面對應該負起的責任，以對受害者展現誠心的道歉。不然很難不被國人認為是選舉操作，不要為了洗白而偽善！

(中時新聞網)