嘉義縣義竹鄉平溪村11日上午10時許發生轎車衝入魚塭事故。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣義竹鄉平溪村11日上午10時許發生轎車衝入魚塭事故，車子在水中載浮載沉，快滅頂。救援人員到達現場時，50歲男性駕駛已自行脫困，在魚塭旁邊等待救援，所幸駕駛意識清楚，僅右手掌擦傷，被救護車送到台南市新營區營新醫院救治。

(中時 )