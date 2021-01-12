開車不慎衝入魚塭快滅頂 男子跳車逃命 13:482021/01/12 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣義竹鄉平溪村11日上午10時許發生轎車衝入魚塭事故。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣義竹鄉平溪村11日上午10時許發生轎車衝入魚塭事故。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） 嘉義縣義竹鄉平溪村11日上午10時許發生轎車衝入魚塭事故，車子在水中載浮載沉，快滅頂。救援人員到達現場時，50歲男性駕駛已自行脫困，在魚塭旁邊等待救援，所幸駕駛意識清楚，僅右手掌擦傷，被救護車送到台南市新營區營新醫院救治。 台中家門前自撞 整輛車翻覆 男爆頭慘死 貓咪衝馬路 中市駕駛急閃躲整車翻覆 (中時 ) #魚塭 #衝入 #滅頂 #駕駛 #開車不慎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 清晨恐怖3連撞車禍 年輕保全遭輾慘死車底 15:562021/01/11 社會 不滿前車擋路竟持槍連轟4槍 火爆男：只是嚇嚇她 17:052021/01/11 社會 開心出遊車輪卡排水溝 警民協助抬車脫困 16:202021/01/09 寶島 遊客凌晨衝太平山賞雪 一早車陣回堵4公里 10:222021/01/10 生活 露營車不爽付4千元拖吊費癱瘓合歡山 路人掏錢贊助網罵翻 10:132021/01/12 社會 如爆炸現場 花蓮深夜飛車衝撞 14汽機車遭波及 15:572021/01/09 社會 辣妹低溫短衣短褲癱軟在地 老司機曝不單純：後面有人 14:342021/01/09 社會 川粉暴動 美國會外發現滿卡車炸彈槍枝 有人想宰了裴洛西 13:512021/01/09 國際 新社警赴軍營 宣導交通安全與反詐騙 17:052021/01/11 寶島 衝合歡山追雪不成先吸氧氣筒 花蓮3歲女童高山症發作 11:162021/01/09 生活 8家話題西餐 品台東海味 啖親民米其林級餐 17:002021/01/09 生活 社會熱門新聞 警界高層異動名單批准了 黃明昭、黃宗仁接高雄與新北局長 - 社會 男友送爸威士忌 女查價格傻眼 內行看照加倍震驚：還不快嫁 - 社會 情侶萬華商旅過夜 隔天男沒呼吸 原來兩人只是街友取暖 - 地方萬象 少女泥醉認錯男友 連做兩次後強逼再來一發男方嚇傻 - 社會 警界高層地震 劉柏良傳提前退休 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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