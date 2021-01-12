遠距生活、電動車及工業自動化等需求強勁，讓台達電(2308)擺脫傳統第4季合併營收將較第3季下滑，2020年Q4單季合併營收為785.5億元，季增1.12%，創下單季歷史新高，歐系及港系外資看好台達電前景，同步給予「買進」評等，目標價分別為355元及360元，今天盤中股價逆勢走高。

全球新冠肺炎疫情意外成為台達電過去幾年轉型成果的驗收測試，遠距生活、宅經濟、電動車、5G及IA因疫情加速驅動，帶動台達電業績展現強勁成長力道，連往年營收將較第3季下滑的第4季都在客戶訂單強勁之下打破慣例衝高。

台達電去年12月合併營收約269.1億元，月增5.6%，創下單月歷史新高，累計去年第4季合併營收785.5億元，季增1.1%，為單季歷史新高，2020年合併營收2826.05億元，年增5.4%。

由於客戶訂單強勁，台達電表示，今年第1季營運可望淡季不淡，業績可望優於去年同期。

歐系外資最新報告指出，IA與被動元件強勁需求，以及通訊電源需求增溫將驅動台達電2021年營收重回兩位數成長，且中長期來看，電動車業務加速進展將成為新的成長動能，我們調高台達電2021年到2022年獲利預估4%到5%，以反應台達電IA及電動車潛在成長趨勢，維持「買進」評等，目標價由250元提高至355元。

港系外資則上調台達電2020年到2022年預估4%到11%，以反應電動車前景及自動化需求成長，維持「買進」評等，並將目標價由285元提高至360元。

(時報資訊)