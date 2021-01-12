鍍鋅鋼大廠燁輝(2023)受惠兩岸鋼市增溫；去年第四季營收達162.62億元，季增約18%，達全年最佳單季表現。燁輝去年下半年本業明顯回溫，去年前三季轉盈，全年可獲利。今年第一季鋼市續旺，加上仍有業外處分土地利益挹注，本季獲利可望再創佳績。

燁輝去年營收逐季上揚，去年第三季營運開始出現轉機；隨著台灣、中國大陸廠價量同步走升，加上有業外處分土地利益貢獻，燁輝去年第三季順利轉虧為盈，單季EPS達0.61元，並帶動去年前三季轉盈，EPS為0.16元。

燁輝去年第四季受惠出貨增加以及鋼價上揚，單季本業獲利可望明顯優於第三季的5.39億元，2020年全年將可獲利。

本季來看，除了鋼市更旺，鋼價續看漲到第二季，且出貨持續比上季增加，法人估公司第一季本業獲利續增，加上仍有業外處分土地利益挹注，公司預估將再認列處分屏南工業區土地利益約5.38億元，法人推估第一季獲利可望挑戰比去年第三季更好的成績。

展望今年，上半年鋼市可望維持榮景，本業應可持續穩健獲利；公司近年積極布局太陽能支架事業，推出高度耐腐蝕相關鍍鋅、烤漆鋼材，今年接單持續暢旺，預估全年出貨量可望超過10萬噸，較去年的3.5萬噸呈倍數成長。燁輝看好未來5年台灣太陽能發電裝置容量需求逾15GW，公司支架產品市占率持續提升。

另外，燁輝100%持有的義享天地，規畫A館將興建地下6層、地上31層，總樓地板面積約7.7萬坪，包含大型精品購物中心及高雄萬豪國際觀光酒店，國際觀光酒店已於2020年12月25日試營運，大型精品購物中心預定今年3月試營運，可望挹注現金流。未來義享天地財報將納入公司合併報表。

(時報資訊)