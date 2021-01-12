台中市長盧秀燕12日表示，市府以「民生用水為第一優先！」協調工業用水大戶配合減量用水。（盧金足攝）

中央氣象局預測至今年6月底前降雨恐偏少，水情燈號1月6日轉為減量供水「橙燈」。市長盧秀燕12日在市政會議向市民報告，面對嚴峻水情，市府以「民生用水為第一優先！」協調工業用水大戶配合減量用水，也將開放67處新建建築工程工地地下水資源、6處水資源回收中心供民眾取水，致力讓城市正常運作、讓市民朋友安心過年。

盧秀燕表示，春節將至，民眾清潔打掃情形特別多，台中市直至過年期間，民生用水供應沒有問題，但為有效利用水資源，市府於舉行今年首次旱災災害應變中心會議，要求各局處加強宣導取用水資源回收中心水源及新建建築工程工地地下水資源，包含請建設局針對「美樂地計畫」等公園綠地澆灌用水提出專案措施，由市府帶頭節約用水。

台中市經發局長張峯源今日在市政會議進行「台中市旱災災害應變措施專案報告」。（盧金足攝）

台中市府要求每月用水量1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者，則由減量供水10％循序漸進至減量20％。（盧金足攝）

盧秀燕表示，雖然民生用水供應無虞、市府各局處將開源節流，市府請特定行業及工業用水大戶配合減量措施，持續監督噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水停止使用自來水，使有限水資源得到有效最大發揮。

「台中市是全國第二大城市，施政過程當中有非常多難關挑戰」，盧秀燕說，起初面對嚴重空汙問題，後有心冠肺炎疫情，接下來又得接受嚴峻水情挑戰，她相信只要大家共同努力，就能「關關難過關關過」，讓市民朋友有更好、更穩定的生活。

經發局長張峯源今日在市政會議進行「台中市旱災災害應變措施專案報告」時指出，竹苗中5月底前需求用水7億噸，但預估水庫蓄水量加降雨量僅3.9億噸，台中管理處大安溪上下灌區及大甲溪葫蘆墩圳與石岡壩下游5圳等灌區，已於今年1期稻作採取停灌措施，並給予停灌區農民及相關產業補償及救助。

除了農業用水以外，市府也協調每月1000度以上工業用水戶以節水7％為目標，未達7％業大用水戶進行專案水表鉛封作業；科學園區、工業區及加工出口區則以總量管制方式實施節水7％；另每月用水量1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者，則由減量供水10％循序漸進至減量20％，以減少產業衝擊，以「開源、節流、調配」為原則因應嚴峻水情狀況。

(中時 )