北部某醫院傳群聚感染 陳時中親上火線說明。（中時新聞網直播）

北部某醫院昨傳出院內感染，共有兩名醫事人員確診，本土病例再現，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（如圖）12日指出，這兩名為情侶關係，分別為案838、839，其中案838為該院醫師，於治療一名感染新冠重症患者時遭感染，研判可能是在插管途中有一些飛沫噴濺而遭感染。（張鎧乙攝）

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增2例本土COVID-19確定病例，分別為本國籍30多歲男醫師(案838)及本國籍20多歲女護理師(案839)。指揮官陳時中說，該醫師曾在負壓病房幫助個案插管，後來回顧起來發現症狀而通報確診，護理師則研判不是在工作環境染疫，而是醫師的女友，屬於社區感染。我們非常遺憾，不過也要感謝醫護長期處在第一線，暴露在風險之中，感染控制雖然嚴格，但也有百密一疏，希望大家一起祈福，讓醫護人員早日康復。

今新增2例本土病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指揮官陳時中表示，案838為北部某醫院醫師，曾照顧COVID-19確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，今日確診。

案839為案838同住接觸者，亦為上述醫院之護理師，但未接觸或照顧COVID-19確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。

陳時中表示，昨晚11點找回可能的接觸者及大夜班服務者進行採檢，採檢人員漏夜沒有睡，早上又將匡列人數從442新增匡列22人，464人都是陰性，初步研判沒有感染擴大情形。急診室的病人已轉診至其他醫院，相關工作人員眶淚39人，26人到集中檢疫所，13人居家檢疫。因應人力短缺，我們希望醫院減低負荷，把清消做完全，我們已經把病室清空，移到隔離病房。

指揮中心進一步說明，昨日下午接獲該醫院通報後，隨即安排疾管署防疫醫師、同仁至該院進行調查，同時由專家諮詢小組張上淳召集人到場指導；另分別於昨日晚間及今日召開會議，針對疫情及防治作為進行討論，採取措施包括：

1. 住院病人只出不進

2. 39名醫護相關接觸人員匡列居家隔離

3. 門急診照常

4. 取消所有探病，陪病限1人並實名制

5. 移動相關病患至單人病室隔離觀察14天

6. 全院員工於3天後再次安排採檢

目前該醫院禁止探病，陪病則維持原來的實名制。陳時中對於院內感染事件感到遺憾，感謝醫護人員長期暴露在第一線的辛苦，難免百密一疏，所幸院方處理積極迅速，檢驗人員昨晚漏夜都沒有睡，積極處理採檢。張上淳表示，這位醫師幫忙照顧加護病房重症病人，進出相當多次，做許多醫療處置，目前是哪一個環節出狀況還無法確定。

(中時新聞網)