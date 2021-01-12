法官審酌，柯婦基於公然侮辱之犯意，朝著鄰居丟擲雞蛋，有柯婦自白，監視錄影器，店家，及告訴人之證詞，認柯婦犯公然侮辱罪，處新台幣2000元。(吳建輝攝)

彰化一名66歲柯姓婦人，因故與隔壁鄰居結怨，某日騎車到市場買菜時，在一家水果攤看見柯姓鄰居站在水果攤前，選購水果，一時情緒時控，憤而拿起剛買的雞蛋，朝著鄰居丟擲，隨即騎車離開現場，事後鄰居報警提告，最後柯婦遭法官依公然侮辱罪，判處新台幣2000元，得易科罰金。

這起事件發生在今年9月17日，當天清晨6點柯婦騎乘機車到市場買菜，看見柯姓鄰居就站在水果攤買菜，當時柯婦不顧旁人眼光，將騎車騎到水果攤旁，就拿起雞蛋丟向鄰居，隨即逃離現場，留下錯愕的鄰居及店家。

法官審酌，柯婦基於公然侮辱之犯意，朝著鄰居丟擲雞蛋，有柯婦自白，監視錄影器，店家，及告訴人之證詞，認柯婦犯公然侮辱罪，處新台幣2000元，如易服勞役，以新台幣1千元折算1日，可上訴。

有網友精闢解說，以目前雞蛋市價一顆3塊錢來算，2000塊大概可以買到666顆，三餐都吃蛋可以吃222天，就算不吃每天拿來丟，保證婦人丟到手抽筋，認為婦人只丟一顆，就遭罰2000，有點不划算，建議婦人還是心平氣和，有誤會就講開，不要意氣用事，得不償失。

(中時 )