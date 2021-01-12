瑞信證出具最新亞太科技股報告，遴選10檔「表現優於大盤」個股，其中台股共有4檔入選，包括大立光(3008)、聯發科(2454)、譜瑞-KY(4966)及廣達(2382)。台股今震盪整理，瑞信證點名四金釵中，以譜瑞-KY表現最穩健，仍漲逾3個百分點。

瑞信證在1月6日至8日舉行線上大中華區科技論壇，共達700多個註冊投資者參加了解2021年的投資趨勢。此次的論壇聚焦在硬體，半導體和互聯網路。

瑞信證遴選投資標的中，有4家公司是台股掛牌，個別目標價分別為：大立光4200元，聯發科800元，譜瑞-KY 1400元，廣達95元。

其中譜瑞-KY在去年6月晉升「千元俱樂部」，市場看好PCIe Gen4、USB4等相關新品將在2021年開始放量，預期將為營運挹注動能，加上高速傳輸相關產品在車用市場的陸續發酵，營運表現有望優於2020年的表現。譜瑞-KY去年12月營收12.96億元，月減13.69%、年增超過4成，整體第4季營收來到42.62億元，季減3.61%、年增45.38%，毛利率介於41.5~44.5%。譜瑞-KY受惠於市場對於筆電需求的增加，加上市占率提升，去年營收突破150億元大關，來到152.78億元，法人估EPS上看40元，將創歷史新高表現。

(時報資訊)