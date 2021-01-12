全球記憶體儲存領導品牌Kingston金士頓，於CES 2021（消費電子展）線上展覽活動揭曉2021年度新品：Workflow Station讀卡機模組座，以及NVMe SSD系列等新品；同時，旗下電競品牌HyperX，也於CES發表電競鍵盤等多款全新PC、家機系列周邊。

Kingston金士頓宣布NVMe SSD全系列產品年度布局，包括旗下第一款Gen 4.0 SSD與外接式SSD；並首度亮相專為高階內容創作需求而生的全新產品線Workflow Station讀卡機擴充座與同系列讀卡機，壯大創新產品陣容。

金士頓表示，Workflow Station與同系列讀卡機除了可為內容創作者帶來高度的彈性與靈活度，更可帶來極致的USB 3.2傳輸速度，搭配高速記憶卡與USB產品一同使用，將使內容創作達到絕佳效率。

此外，金士頓宣布2021年將推出全新的消費型SSD與資料中心專用U.2 NVMe SSD，持續穩占在SSD市場的指標性地位，預計推出新的產品陣容包含金士頓旗下第一款PCIe NVMe Gen 4.0 SSD、以及第一款USB 3.2 外接式SSD。

金士頓Kingston旗下電競品牌，HyperX也於CES發表多款全新電競周邊，包括HyperX自家的首款60%機械式電競鍵盤Alloy Origins 60，以及專為全新Xbox Series X/S打造的ChargePlay Duo手把充電座。去年10月曾發表的Cloud II無線電競耳機和首支蜂巢式電競滑鼠Pulsefire Haste，也將在近期於台灣上市。

HyperX表示，遊戲已經成為玩家在後疫情時代下和親朋好友保持聯繫的最佳熱門活動。HyperX也將持續研發並拓展專業的電競周邊產品，瞄準專業玩家和遊戲愛好者。

(時報資訊)