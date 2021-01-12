TrendForce旗下顯示器研究處表示，受惠於疫情衍生的宅經濟效應，包含液晶監視器產品在內的IT產品需求持續延燒。然液晶監視器面板供給面臨其他產品的產能排擠，以及IC短缺越趨嚴重的情況，導致供需缺口持續擴大。另外，2021年三星顯示器將淡出液晶顯示器面板供應，預估市占將自去年的12％掉至1％，再加上南京熊貓8.5代線易主等因素，其它液晶顯示器面板廠可望從中獲取更多機會。

TrendForce分析師王靖怡表示，觀察2021年各大液晶監視器面板廠發展趨勢，華星光電將成為收割三星顯示器淡出的受益面板廠之一，透過買下三星顯示器蘇州8.5代線，並持續擴增產能與承接曲面VA面板需求的優勢，其液晶監視器面板出貨量可望因此倍增。

惠科則預備進軍液晶監視器面板市場，VA、IPS甚至TN產品皆能提供，加上產能充足，又以銷售Open Cell（面板半成品）為主，其商業模式與代工廠和以自製為主的韓系品牌廠需求不謀而合，若量產順利，其出貨量將有機會超過1,000萬片。然而，儘管華星和惠科液晶監視器面板生產計劃大增，零組件IC缺料問題仍在，這也將導致兩者的實際出貨量受到影響。

液晶監視器面板第一大廠京東方透過併購南京熊貓8.5代線，再加上本身既有產能，市占將自2020年的26％上升至2021年的31％，拉開與第二名LGD的差距，後續運營重心將著重在完善整併與融合南京8.5代線以發揮最大優勢。

除了華星、惠科欲增加供應量，三星顯示器也有意延長生產時間，預估2021年有110萬片的產量將全數供應集團品牌。此外，LGD在液晶監視器面板的獲利也持續提高，加上客戶自三星顯示器而來的IPS面板轉單，故樂金顯示器同樣將增加液晶監視器面板產能；出貨目標預計上修至3,800萬。然第一季受NEG玻璃熔爐跳電事件影響，可能導致其產能增加的時間點延後。

受到品牌對於曲面面板的強勁需求帶動，友達將著重在增加曲面產品產能，預估2021年其曲面面板市占將接近五成；而受惠於電競與曲面液晶監視器需求暢旺，加上今年預備將資源挹注在液晶監視器產品，使得友達占全球監視器面板比重可望上升至18％。而群創今年則專注在改善液晶監視器產品結構，並增加單位面積含金量，因此極力拉抬大尺寸、IPS及電競產品的出貨占比。

(工商 )