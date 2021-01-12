德國大廠西門子深耕高雄，繼去年加入「5G AIoT國際大聯盟」、11日與金屬中心簽約培訓離岸風電人才後，12日又在高雄市政府經濟發展局長廖泰翔的見證下，與金屬中心簽署「智慧製造合作意願書」，未來將聯手金屬中心對在地產業提供轉型解決方案，讓「數位轉型高雄隊」再添一員。

高雄經發局12日攜手金屬中心，在經濟部傳產創新加值中心舉辦「AI智造再進擊─數位轉型技術及產學合作成果展」，邀請包含西門子等5家業界數位轉型、AI、IoT、大數據和AR翹楚，分享業界最新運用經驗，並安排西門子MOU簽署儀式。

西門子數位工業總經理Tino Hildebrand表示，西門子數位工業很榮幸與金屬中心合作，簽署合作意願書，加速智慧製造深耕台灣，此次合作西門子將導入智慧機械元素於金屬中心，提升智慧製造能力。

他說，金屬中心未來將成立「測試體驗中心」，並結合西門子的工業產品、雲端服務及解決方案，協助台灣產業升級，為企業帶來更全方位的數位智慧製造服務。

金屬中心董事長林仁益指出，製造業是經濟成長的動能，但，如何轉型聽起來簡單，要做卻不容易，因此，金屬中心始終與產業站在一起，12日再有國際大廠西門子加入，一定能為產業轉型提供更多的解決方案。

高雄經發局長廖泰翔日表示，高市府除了媒合傳統產業與科技大廠，也讓企業看見數位轉型帶來的成本效益、以及創造新商業模式，並且和在地大專院校聯手，超前部署培育產業相關人才，加速在地產業數位轉型。

廖泰翔指出，產業轉型是陳其邁市長四大優先政策的首要項目，他也舉自己在外商公司工作時，以資料科學分析預測的經驗強調，數位轉型是產業轉型很重要的方向。

他說，高市府致力推動產業結構轉型，例如近期仁武產業園區、路竹科學園區、橋頭科學園區的半導體產業鏈，都有顯著成績，而亞灣區的5G AIoT產業聚落，高市府也力邀微軟、AWS、IBM、西門子等大廠加入，希望透過引進新產業來到高雄，帶動在地產業數位轉型。

廖泰翔表示，「讓智慧化成為高雄深埋在骨幹裡的基因」，因為，數位轉型有許多好處，包含成本降低、資訊處理變快，以及運用資訊整合，讓產線及少量多樣的製造流程都能透過戰情室一覽無遺，更重要的是，如何讓企業看見數位轉型帶來的成本效益及創造新商業模式。

他說，在產業轉型中，人才培育是許多來到高雄投資外商大廠首先提及的，經發局上週也與在地大專院校舉辦產學合作交流平台，未來將在企業預備投資設廠時就提前佈局，與在地學校聯手培育相關人才。

(工商 )