台灣大(3045)日前傳出自有品牌手機AMAZING A32特定版內建軟體出現資安疑慮，有逾9萬支手機疑似被植入惡意程式，台灣大今更新最新進度，截至1月10日止，已新增協助1034名用戶進行軟體升級及其他方案，並有83名用戶完成新機換購。

針對「Amazing A32」手機資安防護強化工作，台灣大表示，自1月6日宣布召回手機進行軟體升級後，截至1月10日止，已新增協助1034名用戶進行軟體升級及其他方案，並有83名用戶完成新機換購。

台灣大表示，因使用此款手機成為詐領遊戲點數人頭帳戶而遭警方調查，為用戶帶來極大的不安與困擾，為此，公司深表歉意，並承諾提供必要之法律協助。「Amazing A32」手機用戶若接獲警方傳喚，請客服人員聯繫，將協助用戶備妥相關聲明與文件，並代表與警方溝通，如依照法定程序仍有傳喚至警局說明之必要，公司也願意指派律師陪同前往，全力提供協助。同時，因本次事件而前往警局說明的「Amazing A32」手機用戶，將提供用戶來回車資與請假期間薪資損失補償，若遇特殊狀況，也將由客服人員協助專案處理。

(時報資訊)