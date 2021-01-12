兩家與美國總統川普(Trump)交好的銀行，傳出正在撤離與川普的業務往來。

一名熟悉內情的人士透露，德意志銀行已經決定撤離與川普和其公司的進一步業務，由於事涉機密，要求彭博不具名。川普積欠該銀行約3億美元。

另一家紐約的印鑑銀行(Signature bank)長期為川普家族提供服務，表示，正在切斷聯繫，該銀行發言人周一指出，印鑑銀行正在關閉川普擁有約530萬美元的兩個帳戶。在另一聲明中，印鑑銀行表示，相信離職是美國總統適當的行動。

上周在一項集會中，川普涉嫌鼓勵群眾到國會遊行，民眾並衝進國會，中斷了總統選舉結果的認證會議。

印鑑銀行為川普和其圈子的人提供服務，包括女兒伊凡卡(Vanka Trump)，女婿庫許納(Kushner)等人。稍後時間更任命伊凡卡為董事，但數年後伊凡卡離開董事。

印鑑銀行發言人指出，過去從未評論過政治事務，希望永遠不會再這樣做；銀行未來也不會與投票廢除選舉人制度的國會成員做生意。

德意志銀行在上個月曾表示，川普長期的銀行家Vrablic離職，其在私人銀行部門工作，協助管理該行與川普的關係，數年間借給川普公司數億美元。這種關係讓德意志銀行在過去處於立法單位和檢調單位詢問資訊的壓力。

(時報資訊)