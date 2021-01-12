資深藝人馬如龍2019年6月不敵肺腺癌病逝，享壽80歲，她的老婆沛小嵐痛失摯愛，每天以淚洗面，最後在家人的鼓勵下，沛小嵐復出螢光幕、拍戲排解思念丈夫之苦，不過沛小嵐卻因在拍戲突然昏倒送醫，檢查後肝指數飆到2000，醫生忍不住警告她「再繼續下去，你就沒命了」。

沛小嵐自2017年拍八點檔《一家人》後就沒拍戲，沛小嵐在前年經歷喪夫之痛，天天在家看著馬如龍的照片說話，兒子擔心沛小嵐這樣憂鬱，鼓勵母親復出螢光幕拍戲、轉移注意力，一開始沛小嵐也認為行得通。

沛小嵐至今仍很思念丈夫馬如龍。（圖／本報系資料照片）

未料卻太操勞，沛小嵐拍戲拍到一半竟然2眼發直、突然昏倒，沛小嵐送醫檢查後，她的肝指數飆到2000多，醫生更警告：「再繼續下去，你就沒命了」，所幸沛小嵐經過休養後，身體已無大礙。

同時，沛小嵐也提到，她還是很思念馬如龍，自己常對著照片喃喃自語：「你亂講，說要照顧我一輩子，現在我照顧你那麼久，你走了，誰照顧我，不是說要跟我做七世夫妻？」沛小嵐也提到，馬如龍臨終前曾對她承諾：「你相信我找人很有能力，我下輩子一定會找到你」，夫妻情深令人動容。

【命運好好玩】大家一起來賺錢！2021.01.11 (沛小嵐、藍一萍)【內容從36分鐘處開始】

(中時新聞網)